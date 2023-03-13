Haberler Yaşam Haberleri “Oğlum, gelinim ve torunumun cesedini bulamadık”
Giriş Tarihi: 13.3.2023

“Oğlum, gelinim ve torunumun cesedini bulamadık”

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
“Oğlum, gelinim ve torunumun cesedini bulamadık”
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Uğur Bayazıd'ın (55), oğlu Hacı Muharrem Bayazıd, gelini Hatice Bayazıd ve 3 çocuğu, depreme Kahramanmaraş merkezdeki Pırlanta apartmanında yakalandı. Yerle bir olan apartmanın enkazından çiftin çocukları Elif Sare (6) ve Burçe Sena'nın (4) cansız bedenleri çıkarılırken, Beyazıd çifti ile bir yaşındaki diğer çocukları İrem Gökçe Bahadır'a ulaşılamadı. İlk günden beri enkaz başında evladının çıkmasını beklediğini söyleyen Bayazıd, "Halen yoklar. 5 mezar kazdırdım. Yavrumun yavrularının ikisini defnettim ama 3 mezar boş. Boynumuz bükük. Birer parçalarını dahi bulsam bile yeter. En azından, mezarları olsun" dedi.

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“Oğlum, gelinim ve torunumun cesedini bulamadık”
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