Şehit madenci Rasim Bulut’un babası Sabah’a konuştu: Oğlum kopyasını miras bıraktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madenci yaralandı. Rasim Bulut da şehit olan isimlerden birisiydi. Rasim Bulut'un babası Asim Bulut, duygularını SABAH'a anlattı. Yüreğinin yandığını aktaran baba Bulut, "Acı yaktı bizi, yüreğimiz yanıyor. Etrafta şehitlerimiz oluyordu, görüyorduk. Onların acısını bizde yaşıyorduk ama kendi başımıza gelince daha kötüsünü yaşadık. Bize de aynısı oldu ne yapalım?" dedi.
"BİZ SAVCILARIMIZA VE ADALETE GÜVENİYORUZ"
Oğlunun işinden memnun olduğunu vurgulayan baba Asim Bulut, "Çocuğum iş yerinden memnundu, severek çalışıyordu. Oradan hiçbir şikayeti yoktu, 'Baba rahatız' diyordu. Bir ihmal varsa sorumluları bulunsun, biz Cumhuriyet savcılarımıza, adalete güveniyoruz. Eşi perişan oldu, 3 yıldır evliydi. 1 yaşındaki torunum Aras'ın iki hafta önce doğum gününü kutladık" diye konuştu.
Paşalar köyü muhtarı olduğunu ifade eden baba Asim Bulut, oğlunun kendisinin köyde durmasına tepki gösterdiğini anlatarak, "Daha önce iki kez kalp krizi geçirdim. Bundan dolayı benim burada bir gece kalmamı istemiyordu Rasim. Sabret, az kaldı oğlum derdim. Kader böyleymiş" ifadelerini kullandı.
"OĞLUM BANA KOPYASINI, TORUNUMU EMANET BIRAKTI"
Rasim Bulut'un oğlu Aras'ın babasının kopyası olduğunu kaydeden baba Bulut, "Oğlum bana kopyasını, Aras'ı miras bıraktı. Onu yetiştirmek için uğraşacağım. Ömrüm yettiğince onu yetiştireceğim. Elimden geldiği kadar bakacağım onlara. Acımız büyük, acımız bir fidan, 25 yaşında bir fidan" dedi.
"İŞİMİZ ZOR BABA AMA SEVE SEVE YAPIYORUZ" DERDİ
Rasim Bulut'un Uzman Çavuş olmak için çok çabaladığını kaydeden baba Bulut, bazı sebeplerden dolayı bunun olmadığını anlattı. Daha sonra 2019'da Amasra TTK'ya işçi alımı başvurusu yapıldığını anlatan baba Bulut, "Baba bize mi çıkacak diyordu. Oğlum sen başvur, nasip dedim. 97'nci sıradan girdi, o yıl 100 kişi aldılar. Çok sevindik o zaman, 'benim uşağım TTK'ya, devlet işine girdi' diye. Severek yapıyordu işini, 'işimiz zor baba ama seve seve yapıyoruz' derdi.