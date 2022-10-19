Şehit madenci Rasim Bulut’un babası Sabah’a konuştu: Oğlum kopyasını miras bıraktı

"BİZ SAVCILARIMIZA VE ADALETE GÜVENİYORUZ"

Oğlunun işinden memnun olduğunu vurgulayan baba Asim Bulut, "Çocuğum iş yerinden memnundu, severek çalışıyordu. Oradan hiçbir şikayeti yoktu, 'Baba rahatız' diyordu. Bir ihmal varsa sorumluları bulunsun, biz Cumhuriyet savcılarımıza, adalete güveniyoruz. Eşi perişan oldu, 3 yıldır evliydi. 1 yaşındaki torunum Aras'ın iki hafta önce doğum gününü kutladık" diye konuştu.

Paşalar köyü muhtarı olduğunu ifade eden baba Asim Bulut, oğlunun kendisinin köyde durmasına tepki gösterdiğini anlatarak, "Daha önce iki kez kalp krizi geçirdim. Bundan dolayı benim burada bir gece kalmamı istemiyordu Rasim. Sabret, az kaldı oğlum derdim. Kader böyleymiş" ifadelerini kullandı.