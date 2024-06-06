‘Oğlum ölümden döndü’

Konya'nın Seydişehir ilçesi Alaylar Mahallesi'nde ikamet eden 6 yaşındaki Talha Akkoyun, salı akşamı annesiyle gittiği parkta oynarken bir köpeğin saldırısı sonucu boyun ve yüz bölgesinden yaralandı. Hastaneye götürülen minik Talha, tedavisinin ardından taburcu edildi. Oğlunun ölümden döndüğünü belirten baba Tacettin Akkoyun, Talha'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını söyledi. Oğlunun boynunun altından çenesine kadar yarık, yüzünde ise diş izleri oluştuğunu aktardı. Baba Akkoyun, "Bazı hayvanseverler bir süre baktıkları köpekleri sokağa bırakıyor. Bunların olmaması gerekiyor. Böyle olursa bu tür olaylar yaşanmaya devam eder. Bunun çözümü bizim elimizde. Bakmayacaksak sahiplenmeyeceğiz" dedi.