Oğlum şehit olmadan bir gün önce tüm aileyi arayıp “helallik” aldı

10 Temmuz 2016 yılında Hakkari´nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in mezarını ziyaret eden 3 çocuk annesi Fedai Yelmen, "Oğlum hayatta bana yük olmadı. Hem çalıştı hem okudu. Sanki hep yanımda. Rüyalarımdan hiç çıkmıyor. Yavrum, canım sıkkın olduğunda ve bir karar alacağım zaman rüyama girerek beni teselli ediyor ve uyarılarda bulunuyor. Şehit olmadan bir gün önce tüm aileyi arayıp helallik almış. Şehit olacağı içine doğmuş. Evlat acısı çok zor bir sınav, Rabbim tüm anne ve babaları korusun" dedi.

"OĞLUM ÖLMEDİ ŞEHİT OLDU"

Arife günü kızı Ebru Yelmen ile birlikte oğlunun Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği ziyaret edip mezarı başında dua eden şehit annesi, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Yavrum şehitlik mertebesine ulaştı. Evden çıkamıyorum. Sürekli yanımda hissediyorum. Eğer oğluma biri "Öldü" dediği zaman onunla konuşmuyorum. Benim oğlum ölmedi şehit oldu. Ne zaman zor durumda kalsam rüyalarıma giriyor bana yol gösteriyor. Şehit olmadan bir gün önce kuzenlerine kadar herkesi arayarak helallik almış. Yavrumun şehit olacağı içine doğmuş. Hatta şehit düştüğü gün bizi görüntülü arayacaktı ama olmadı" diye konuştu.

"EKMEĞİNİ PAYLAŞIRDI"

Kardeşini kaybetmesinin acısını yaşayan abla Ebru Yelmen de, "Saldırıda yaralanan arkadaşı bize 'Göreve çıkmadan önce abdestini alırdı. Ekmeğinin yarısını arkadaşlarıyla paylaşırdı' dedi. Çok merhametliydi. Raporlu olduğu gün bile arkadaşlarının hakkını yememek için göreve giderdi. Ne zaman izine gelse hep şehitlikten bahsederdi" şeklinde konuştu.