Oğlum yaşasaydı 30 yıl daha sırtımda taşırdım

Mustafa (55) ve Sultan Altan (52) çiftinin çocukları Gürkan'a 4 yaşındayken kas hastalığı teşhisi konuldu. Çiftin ikinci çocukları Eyvaz'da aynı hastalıkla dünyaya geldi. Altan çifti çocuklarına gözü gibi baktı. Onları yıllarca sırtında taşıdı, dışarılarda gezdirdi. Aile hem pozitif olmaya çalıştı ancak korktukları başlarına geldi. Ağabey Gürkan geçtiğimiz 5 Şubat günü annesinin yanında uyurken hayata veda etti.





'30 YIL DAHA SIRTIMDA TAŞIRDIM'

Mustafa Altan büyük oğlu Gürkan olmadan ilk Babalar Günü'nü geçiriyor. Büyük bir acı olduğunu belirten baba Altan duygularını SABAH'a anlattı. Altan, "Biz yıllarca elimizden geleni yaptık. Hakkıyla bakmaya çalıştık. 4 ay geçti ama acımız çok büyük. Gürkan'ın yokluğu içimizi yakıyor. Keşke yanımızda olsa diyorum. Keşke yanımda olsa da onu 30 yıl daha sırtımda, kucağımda taşısam diyorum.





Onu engelli olarak değil de sağlam biri olarak görüyordum. Neşeli, pozitif bir çocuktu. Onu çok özlüyorum. Babalar Günü'nü onsuz geçireceğim için acı çekiyorum. Çok seviyorduk. Ama takdir ilahi diyoruz. Hastalığı ilerlemişti. Geride bir Eyvaz kaldı. Onu kaybetme korkusuyla yaşıyoruz. Kaybetmemek için de mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.





'AĞABEYİM İÇİN HAYATTA KALMAK İSTİYORUM'

Ağabeyi ile birlikte gezdiği parkta artık tek başına dolaşan Eyvaz ise şunları söyledi: "Ağabeyimi çök özlüyorum. O benim en iyi arkadaşımdı. Onunla sohbet edip, dertleşiyorduk. Şimdi o yok. Beraber gezdiğimiz parkta tek başımayım. Ağabeyim de hayatta kalmak isterdi. Yaşamayı çok seviyordu. Ben ağabeyim için güçlü olmak istiyorum. Güçlü olup, hayatta kalmak istiyorum" diye konuştu.