“Oğlumla birlikte hayallerini de öldürdüler”

Altındağ Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı yaşanan olayda, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartışmaları üzerine kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, şüpheli Yahya Al Abdo hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşı küçük olan Suriyeli A.M.A. hakkında ise Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı bir dava açıldı.

"PİŞMANIM"

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdo, Emirhan Yalçın'ın babası Osman, annesi Esma, ablası İrem, kardeşi Polat Yalçın, olayda yaralanan Ali Yasin Ülger ve taraf avukatları hazır bulundu İddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık Abdo'ya savunması için söz verildi. Tercüman aracılığıyla savunma yapan Abdo, çocuk ağır ceza mahkemesinde hakkında dava açılan suça sürüklenen çocuk A.M.A. ile akşam saatinde olayın yaşandığı parka gittiklerini, bu esnada aydınlatma direklerinin şartellerini açtığını, aydınlatması çalışmayan direklere vurmaya başladığını beyan etti. Bu esnada parkta oturan üç kişinin kendilerini işaret ederek, "Suriyeliler. Bunlar neden ülkelerine gitmiyor" dediklerini ileri süren Abdo, "Bu üç kişiden biri, bizi işaret ederek 'Paralarını alalım' dedi. Sonra beni yanlarına çağırdılar, bana ve aileme hakaret ettiler. Neden küfür ettiklerini sorduğumda biri bana yumruk attı. Bana vurmaya başladılar, yere düştüm bu esnada yerde bulduğum bıçağı kendimi korumak için savurdum. Bıçağın onlara değip değmediğini görmedim. Daha sonra onlara, Türkçe 'Burada bekleyin arkadaşlarımı alıp geleceğim' dedim ve orada uzaklaşıp evime gittim" dedi. Pişman olduğunu ifade eden Abdo, "Amacım kendimi korumaktı. Pişmanım" diye kendini savundu.

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİ"

Olaydan yaralı kurtulan müşteki Ali Yasin Güler, Emirhan Yalçın ve Yaşar Mert ile parkta oturdukları sırada daha önce görmedikleri iki kişinin aydınlatma direklerine sert bir şekilde vurarak, Türkçe ağır küfür ettiklerini ifade etti. Bu kişileri, "Burada aileler var neden küfür ediyorsunuz, lamba direklerine neden zarar veriyorsunuz, yapmayın" diye uyardıklarını belirten Ülger, "Yerde oturduğumuz sırada yanımıza gelen sanık 'Canınız kavga mı istiyor' diyerek Emirhan Yalçın'a tekme attı. Sanığın vurması üzerine Emirhan yere düştü. Sanığın yanındaki A.M.A'da Emirhan'a vurmaya çalışınca arkadaşımız Yaşar Mert ona müdahale etti ve ikisi birden yere düştü. Ben de onları ayırmak için oturduğum yerden kalktım. Bu esnada sanık belinden bıçağı çıkarıp sert bir şekilde yukarıdan aşağı Emirhan'ın göğüs kafesine vurdu ve bizden iki adım geri gitti. Bize 'Burada bekleyin arkadaşlarımı çağırıp geliyorum, hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etti. Ben de 'Bekliyoruz bakalım ne yapacaksınız' dedim. Bunun üzerine ikinci kez üzerimize bıçakla saldırdı. Emirhan'a yaptığı gibi bana da bıçakla vurdu, bıçak elime ve sağ karın bölgeme geldi. Bizi bu şekilde yaralandıktan sonra olay yerinde kaçtı." Bıçak darbelerinin etkisiyle kendisinden geçen Yalçın'ın, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Güler, sanık Abdo ile dosyası çocuk ağır ceza mahkemesine gönderilen sanık A.M.A'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

"VATANINA MİLLETİNE HİZMET ETMEKTEN BAŞKA AMACI YOKTU"

Anne Esma Yalçın sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Oğlum kimseye kötü söz söylemezdi, kimseyi kırmazdı. Oğlum, devletin malına zarar verenleri, çocukların olduğu bir parkta küfür edenleri uyardığı için hayattan koparıldı. Çocuğumu zorlukla, yoksullukla büyüttüm. Polis olmayı istiyordu, vatanına, milletine hizmet etmekten başka amacı yoktu. Oğlumla birlikte hayallerini de öldürdüler. Sanık neden çocuk parkına bıçakla geliyor, çocukların olduğu bir yerde bıçak bulundurmasına anlam veremiyorum. Oğlum artık geri gelmeyecek, yüreğimdeki acı hep olacak. Başka annelerin canı yanmasın, sanıkları en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

"GELECEĞE DAİR HAYALLERİMİZ VARDI"

Baba Osman Yalçın da adalete güvendiğini, sanıkların hak ettikleri cezayı alacaklarına inandığını ifade etti. Abla İrem Yalçın ise olay yerine gittiğinde kardeşini kanlar içinde bulduğunu, aradan aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden çıkamadığını söyleyerek, "Çok zor koşullarda büyüdüğümüz halde birbirimizden hiç kopmadık, geleceğe dair hayallerimiz vardı. Üniversiteye gittim, sıra kardeşimdeydi. Polis olacaktı. Onuna birlikte hayallerimi, geleceğimi de öldürdüler. Bunu yapanlardan şikayetçiyim" İfadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, ayrıca olay günü sanık Abdo ile hareket eden suça sürüklenen sanık A.M.A'nın dosyasının mevcut dosyayla birleşmesine hükmederek duruşmayı erteledi.