Haberler Yaşam Haberleri "Oğlumu HDP Milletvekili dağa gönderdi"
Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:41

"Oğlumu HDP Milletvekili dağa gönderdi"

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Oğlumu HDP Milletvekili dağa gönderdi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetine her geçen gün katılım sürüyor. Samsun'dan Diyarbakır'a gelerek kaçırılan oğlu için eyleme katılan anne Sabire Aydın, HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin Samsun'da sahibi olduğu kafede gençlerin kandırıldığını belirterek, oğlunun kandırılıp dağa gönderilmesinde Çepni'nin parmağının olduğunu söyledi.

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylemlerine 798 gündür devam eden ailelerin eylemine katılımlar sürüyor. Anne Sabire Aydın'ın, 4 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan 23 yaşındaki oğlu Zafer için eyleme katıldı ve aile sayısı 41'e yükseldi.

Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun olan oğlu Zafer Aydın'ın 4 yıl önce 'çalışmak için İstanbul'a gidiyorum' dediğini ve daha sonra haber alamadıklarını belirten anne Sabire Aydın, "Ben buradaki annelerin acılarını gördüm ve ben de acılarımı paylaşmaya geldim. Oğlum 2017 yılında halen HDP milletvekili olan Murat Çepni tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. 4 yıldır hiçbir haber alamıyorum oğlumdan. Benim çocuğumun yokluğundan HDP sorumludur. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından götürüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

O KAFETERYADA ÇOCUKLAR KANDIRILIYOR

HDP'li Murat Çepni'nin Samsun'da kafeteryasının olduğunu belirten anne Aydın, "Oğlum kafeye gidip geldikçe onlar tarafından kandırılıp dağa götürüldü. Onun kafesine gidip gelen çocuklar da halen orada kandırılıyorlar. Oğlum 23 yaşındaydı, şu anda 27 yaşında ve ortada yok. Kızlar erkekleri, erkekler de kızları kandırıyor. Sevgili bahanesiyle birbirleriyle tanıştırılıyorlar, ondan sonra kaybolup gidiyorlar. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan 'kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol'. Oğlum gel aile olarak seni bekliyoruz. Devlet olarak hepimiz senin arkandayız, dön gel" dedi.

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"Oğlumu HDP Milletvekili dağa gönderdi"
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