‘Oğlumu kucağıma alıp camdan atladım’

Otel yangınına 6'ncı kattaki odalarında yakalanan Mete Tunç Boduroğlu ağır yaralı olarak kurtuldu ancak eşi Ebru, kızı Elif Nas ve oğlu Alican'ı yitirdi. Hastane odasında yaşadıkları dehşeti anlatan Boduroğlu, "Cama çıktık ama eşimi ve kızımı kurtaramadım. Vücudumu tamamen suya sokup, oğlum Alican'a, yan odaya geçeciğimizi söyledim. Bana çok kötü olduğunu söyleyince sıkıca sarılmasını istedim. O da sarıldı. Yan odaya geçtiğimizde orada da bir çocuk ağlıyordu. Onu da alıp cama çıktık. Çocuk, artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi. 'Dayan bekle' derken onu da kaybettik. Bari oğlumu kurtarayım diye Alican'ı alıp atladım. Ancak Alican ellerimden kaydı gitti. Benim de kemiklerin kırıldı" dedi.