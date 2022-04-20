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Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:10 Son Güncelleme: 20.4.2022 16:20

"Oğlumun ırmağa birinin itmesinden şüpheleniyoruz"

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Oğlumun ırmağa birinin itmesinden şüpheleniyoruz

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranırken 8 gün sonra ırmakta cesedi bulunan üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren'in (21) cenazesi, babası Mustafa Çiftsüren'e teslim edildi. Manavgat Irmağı'nda dün öğle saatlerinde erkek cesedi görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, cesedi botla ırmaktaki iskeleye çıkardı. Ekiplerin incelemesi sırasında ceset bulunduğunu duyup gelen Hakan Kartal, kıyafet, kulaktaki küpe deliği ve boyundaki kolyeden, cesedin kayıp olan ev arkadaşı Fırat Çiftsüren'e ait olduğunu tespit etti.

Çiftsüren'in 8 gün önce evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını belirten Hakan Kartal, arkadaşının sakin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.

Kartal, Çiftsüren'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oturan anne ve babasının da ilçeye Çiftsüren'i aramaya geldiğini söyledi.

ANNESİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine gelen anne ve baba da Çiftsüren'in cesedini görmek istedi. Jandarmanın izniyle cesedi gören anne, uzun süre gözyaşı döktü.

Bir kafede part-time çalışan ve Manavgat Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olduğu belirtilen Fırat Çiftsüren'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından Çiftsüren'in cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Kayıp oğlunu aramak için Ankara'dan geldiğini belirten Mustafa Çiftsüren'in, büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Çiftsüren'in cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

TELEFONU VE CÜZDANI KAYIP

Baba Mustafa Çiftsüren oğlunun Manavgat ırmağına atılmasından şüphelendiklerini söyledi. Oğlunu cep telefonu ve cüzdanını kayıp olduğunu da belirten acılı baba, "Oğlum kaybolduğunda bize bilgi geldiğinde telefonun çalıyordu. Ancak sonra kapandı. Ancak oğlum intihar edebilecek biri değil. Irmağa gidiş istikametinde kamera kayıtları arıyoruz. Kafamızda şüphe var.Oğlumu birisi götürüp ırmağa ittirmesinden şüpheleniyoruz. Konun araştırılmasını güvenlik kameralarını incelenmesini istiyorum" dedi.

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