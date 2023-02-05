‘Oğlumun katilleri, 1.5 yıldır ortada yok’

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan emlakçı Mehmet Yüksel (34), 18 Ekim 2021'de Çeçen uyruklu kişiler tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüştü. Yüksel'in köpeğinin Çeçen guruba sürtünmesi sonucu işlendiği iddia edilen cinayetin ardından, saldırganlar kalıplara karıştı.Yüksel'in babası Tacettin Yüksel, "Oğlum, yabancı bir ülkeden gelen eli silahlı kişiler tarafından, yüzlerce insanın ortasında göğsüne 3 el ateş edilerek öldürüldü. Mehmet her gece rüyama giriyor. 1.5 yıldır gözüme uyku girmiyor. O katiller yakalanmadan da girmeyecek" dedi. Anne Yeter Temiz ise, "Sabır taşı olsa çatlardı. Ben her gün ölüyorum. Oğlumun katili yakalanmadan ölmek istemiyorum" diye konuştu.