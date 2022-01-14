Dünyada ilk başarılı rahim nakli yapılan Derya Sert, 9 yılın sonunda bebeğini kucağına aldı. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’ın ismini verdikleri bebekleri şimdi 20 aylık. Sert, “Anne olmak bambaşka bir duygu. Oğlumuz çok uzun yollardan geldi bize” dedi
Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Derya Sert (32), 2009'da bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi operasyon geçirdi. Aynı yıl Mustafa Sert (39) ile evlendi. Sert'e, kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca, 8 Ağustos 2011'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi. 2019'da hamile kalan Sert, 2020'nin 4 Haziran'ında dünyaya bebeğini getirdi. 760 gram dünyaya gelen ve rahim nakli yapan doktorun ismi verilen Ömer Özkan bebek 20 aylık oldu. Anne Derya Sert," 2009'da evlendik. Evlendikten sonra Ömer hocayla görüştük. Oğlumuz çok uzun yollardan geldi bize. Nakil olduktan 9 yıl sonra kucağımıza alabildik. Uzun ve zorlu bir süreçti. Birçok kez tüp bebek denemesi yaşadık, düşüklerimiz de oldu kayıplarımız da oldu. Ama Rabbim bu zamana nasip etti. Anne olmak bambaşka bir duygu. Bütün yaşadığın sıkıntıları, kucağına aldığın zaman bir solukta silip atıyorsun, unutuyorsun hatırlamıyorsun. Çekirdek aile olduk. Bütün günümüz onunla geçiyor" dedi. Dünyada ilk kendisine rahim nakli yapıldığını hatırlatan Sert, "Öncesinde yapıldı birkaç kere ama başarısız olduğu için biz dünyada ilk olmuştuk. Bizden sonra yurt dışında denendi, aynı sene çocuklarını kucaklarına aldılar. Ama bizim bir 9 sene beklememiz gerekiyormuş" diye konuştu. Baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Mustafa Sert, "Çocuğumuzu böyle öpüyorsak hocalarımızın sayesine, Allah razı olsun onlardan. Tarif edilemez bir duygu. Herkesin tatmasını isterim" dedi. İHA