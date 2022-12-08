Haberler Yaşam Haberleri Yardım ederken canından oldu
Giriş Tarihi: 8.12.2022 13:00 Son Güncelleme: 8.12.2022 13:17

Yardım ederken canından oldu

Yardım etmeye çalıştığı turistin atv aracıyla çarpması sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Münir Nüheyyar’ın ailesi oğullarının ölümüne neden olan ve sadece 1 gece gözaltında kalan zanlının yakalanıp hakkettiği cezaya çarptırılmasını istiyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yardım ederken canından oldu

Savaş nedeniyle Suriye'nin Hama kentinden gelerek Türkiye'ye sığınan Nüheyyar ailesinin 25 yaşındaki bekar oğulları Kartepe'deki bir merkezde atv operatörü olarak görev yaparken, iddiaya göre 10 Temmuz 2022 günü atv aracı hareket etmeyen Iraklı turist Kawsar Abdelhadi Mekki Alkradi'ye yardım ederken kadının birden gaza basması sonucun aracın altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nüveyran kurtarılamazken, gözaltına alınan kadın ertesi gün serbest bırakıldı.

Gencecik oğlunu elleriyle toprağa veren baba Ahmed Nüheyyar, "Savaş başlayınca ailemi de alarak Türkiye'ye sığındım. Çocuklarımla önce önce Konya daha sonra da Kocaeli şehrine yerleştik. Oğlum Kartepe'de bir tesiste atv rehberi olarak çalışıyordu. Bir grup turisti gezdirirken atv aracı arıza yapan Iraklı bir turiste yardım ederken kadının aracın gazına basması sonucu çarptı. Oğlum kazada yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan kadın ertesi gün serbest bırakıldı. Olan bize oldu, aradan aylar geçmesine rağmen bir şey çıkmadı. Bu kadın şimdi nerede? Irak'a gittiyse bir daha getirilip burada yargılanması nasıl olacak bilmiyoruz. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

Oğlunun yardim ederken ölümüne neden olduğu kadının kendilerine başsağlığı bile dilemediğini söyleyen acılı baba, "İnsanlık öldü mü? Oğlum o kişiye yardım ederken karşıdaki kişinin hatası sonucu canından oldu. Hiçbir şey yapmasa bir kez arayıp acımızı paylaşabilirdi" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını kabul etti! Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI: 2 rakam birden! Çalışma Bakanlığı ve TÜRK-İŞ açıkladı
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin bugün açıklıyor! EYT yaş şartı, sınırı ne olacak?
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Hakim dehşet saçtı! Önce tekme attı sonra vurdu
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik toplantı: Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Nebati ile görüştü! EYT düzenlemesi nasıl olacak?
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması
TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yardım ederken canından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA