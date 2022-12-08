Yardım ederken canından oldu

Savaş nedeniyle Suriye'nin Hama kentinden gelerek Türkiye'ye sığınan Nüheyyar ailesinin 25 yaşındaki bekar oğulları Kartepe'deki bir merkezde atv operatörü olarak görev yaparken, iddiaya göre 10 Temmuz 2022 günü atv aracı hareket etmeyen Iraklı turist Kawsar Abdelhadi Mekki Alkradi'ye yardım ederken kadının birden gaza basması sonucun aracın altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nüveyran kurtarılamazken, gözaltına alınan kadın ertesi gün serbest bırakıldı.

Gencecik oğlunu elleriyle toprağa veren baba Ahmed Nüheyyar, "Savaş başlayınca ailemi de alarak Türkiye'ye sığındım. Çocuklarımla önce önce Konya daha sonra da Kocaeli şehrine yerleştik. Oğlum Kartepe'de bir tesiste atv rehberi olarak çalışıyordu. Bir grup turisti gezdirirken atv aracı arıza yapan Iraklı bir turiste yardım ederken kadının aracın gazına basması sonucu çarptı. Oğlum kazada yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan kadın ertesi gün serbest bırakıldı. Olan bize oldu, aradan aylar geçmesine rağmen bir şey çıkmadı. Bu kadın şimdi nerede? Irak'a gittiyse bir daha getirilip burada yargılanması nasıl olacak bilmiyoruz. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

Oğlunun yardim ederken ölümüne neden olduğu kadının kendilerine başsağlığı bile dilemediğini söyleyen acılı baba, "İnsanlık öldü mü? Oğlum o kişiye yardım ederken karşıdaki kişinin hatası sonucu canından oldu. Hiçbir şey yapmasa bir kez arayıp acımızı paylaşabilirdi" diye konuştu.