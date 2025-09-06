“Oğlun kuyumcu soygununa karıştı” diyerek 70 yaşındaki kadının 2 milyon lira değerindeki altınlarını gasbettiler

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tek yaşayan 70 yaşındaki H.A'nın, kendilerini polis olarak tanıtan ve bıçak gösterip tehdit eden şüphelilerce evinde ziynet eşyalarının gasbedilmesinin ardından çalışma başlattı.

OĞLUN KUYUMCU SOYGUNUNA KARIŞTI DİYEREK ALTINLARINI İSTEDİLER

H.A, evinde oturduğu esnada tanımadığı numaradan arayan kişinin, "Oğlun kuyumcu soygununa karıştı. Senin elinde ne varsa hazırla. Polis ekipleri olarak almaya geleceğiz" demesi üzerine 50 yıl boyunca biriktirdiği yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çıkararak, eve gelen ve kendisine bıçak gösterip tehdit eden şüphelilere vermişti.

Şüphelilerin talebi üzerine bankaya giden ve kredisi onaylanmayan H.A, eve dönüp oğlunu aradığında dolandırıldığını fark etmiş, mağdur kadın ve oğlunun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Saha çalışması yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve giriş çıkış yapan 2 zanlıyı tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.H. ve K.B, Küçükçekmece'deki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.