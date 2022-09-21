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Giriş Tarihi: 22.9.2022

‘Oğlun nerede?’ dedi, yok cevabı alınca öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Oğlun nerede?’ dedi, yok cevabı alınca öldürdü
Başakşehir ve Küçükçekmece'de 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler, poliste ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı. Ancak şüpheliyle birlikte gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü., verdiği ifadesinde olaylar sırasında şüphelinin yanında olduğunu, iki cinayeti gördüğünü itiraf etti. Şüpheli A.Ü. "Onunla yolda karşılaştık. Birlikte Küçükçekmece'deki eve gittik. Kapıyı arkadaşımızın babası açtı. Oğlunu sorduğumuzda 'Evde yok, ne yapacaksınız?' diye sorunca onu vurdu. Sonra amcasının evine gittik. Orada da yengesini öldürüp kuzenlerini yaraladı" dedi. Güven Güler ve A.Ü., bugün adliyeye sevk edilecek.

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‘Oğlun nerede?’ dedi, yok cevabı alınca öldürdü
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