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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Oğluna ilaç almaya giderken kaza kurbanı oldu

Oğluna ilaç almaya giderken kaza kurbanı oldu
Muğla Bodrum'da önceki gece dişi ağrıyan oğlu Deniz Varda'yı da alan Ahmet Varda (61), ağrı kesici almak için, motosikletiyle nöbetçi eczane gitmek üzere yola çıktı. Ancak, Bitez Atatürk Bulvarı'nda, karşı yönden gelen Bülent Salbaş'ın kullandığı otomobil, baba-oğulun üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 4 metrelik duvarın üzerine fırlayan Deniz Varda öldü. Oğlu ile otomobilde bulunanlardan Ceren Demirel Salbaş ağır yaralandı. Salbaş'ın kalbinin durduğu ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Antalya'da havalimanından turistleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Ukraynalı turist Robert Shaposhnkov ölürken, 13 kişi de yaralandı. Manavgat ilçesinde ise kavşakta kırmızı ışık ihlali yapqtığı öne sürülen şehirlerarası yolcu otobüsün çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Toprak (49) öldü. Elazığ'da, kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilde bulunanlardan F. A. ölürken, kişi ölürken 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına devrilen araçtaki Fahri Bilgili (64) öldü. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçen pazar günü polis aracına çarparak ağır yaralanan motorlu kurye Yavuz Gülücü (29), tedavi gördüğü hastanede öldü.

Zeki ÖZKESKİN-Erdoğan ÖZTÜRKİlhan DEMİRCİOĞLU /SABAH

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Oğluna ilaç almaya giderken kaza kurbanı oldu
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