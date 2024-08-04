Oğluna köpek saldıran baba: "Yeni yasayı destekliyoruz"

Erzurum'un Palandöken ilçesinde geçtiğimiz hafta sokakta arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki Ömer Asaf Göl'e bir apartmanın bahçesinde kulübede bakılan köpek saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Ömer Asaf, kolundan, kalçasının üst kısmından ve bacaklarından yaralandı. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Asaf, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şu anda evde istirahat eden Ömer Asaf, korkudan dışarı çıkamadığını belirterek, "Çok korkum, bir an öleceğim sandım. Şu an iyiyim ama dışarı çıkmaya korkuyorum" dedi. Baba Samet Göl ise sokak hayvanları ile ilgili meclisten geçen yeni yasanın olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Hayvanlar insanlara saldırıyorlar. Allah'tan oğlumu ısıran köpek kuduz değildi. Yeni yasanın güvenlik için daha iyi olacağını düşünüyorum. Oğlumun başına gelen başka insanların başına gelmesin" dedi.