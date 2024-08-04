Haberler Yaşam Haberleri Oğluna köpek saldıran baba: "Yeni yasayı destekliyoruz"
Giriş Tarihi: 4.8.2024 10:32 Son Güncelleme: 4.8.2024 10:35

Oğluna köpek saldıran baba: "Yeni yasayı destekliyoruz"

Erzurum'da geçtiğimiz hafta sokakta arkadaşlarıyla oynarken köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Ömer Asaf Göl'ün babası Samet Göl, meclisten geçen yasanın olumlu yönde bir adım olduğunu belirterek, “Oğlumu ısıran köpek Allah’tan kuduz değildi. Ya öyle olsaydı. Yeni yasanın güvenlik açısından iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Oğluna köpek saldıran baba: Yeni yasayı destekliyoruz

Erzurum'un Palandöken ilçesinde geçtiğimiz hafta sokakta arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki Ömer Asaf Göl'e bir apartmanın bahçesinde kulübede bakılan köpek saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Ömer Asaf, kolundan, kalçasının üst kısmından ve bacaklarından yaralandı. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Asaf, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şu anda evde istirahat eden Ömer Asaf, korkudan dışarı çıkamadığını belirterek, "Çok korkum, bir an öleceğim sandım. Şu an iyiyim ama dışarı çıkmaya korkuyorum" dedi. Baba Samet Göl ise sokak hayvanları ile ilgili meclisten geçen yeni yasanın olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Hayvanlar insanlara saldırıyorlar. Allah'tan oğlumu ısıran köpek kuduz değildi. Yeni yasanın güvenlik için daha iyi olacağını düşünüyorum. Oğlumun başına gelen başka insanların başına gelmesin" dedi.

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Oğluna köpek saldıran baba: "Yeni yasayı destekliyoruz"
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