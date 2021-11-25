Oğluna silah çekti, gelini öldü

Van'ın Erciş ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce baba H.T.'nin silahından çıkan kurşun gelini N.T.'ye isabet etti. Silahla yaralanan N.T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.