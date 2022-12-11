Oğlundan gelen tazminatla cami yaptırdı

2019 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Erhan Çiyapul'un ailesi, devlet tarafından ödenen tazminatla Aralık ilçesinde cami ve kuran kursu yaptır. Piyade Er Erhan Çiyapul Camii'nin açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Soylu, açılışın yapılacağı Aralık İlçesine gitti. Şehit adına ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde yaptırılan cami önünde çiçekler ve protokol tarafından karşılanan Bakan Soylu şehit annesi Güzel Çiyapul'un elini öptü ve sarıldı. Bakan Soylu ve beraberindekiler öğlen namazını açılışını yapacakları camide kıldı.

Cami açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Şehit annemizin burayı birlikte açmamızı istemesi bizim için bir talimattır, diyerek buraya geldik. Gazilerimize, şehit annelerimize ne yapsak onların borcunu ödeyemeyiz. Ayaklarının altında halı olsak da borçlarını ödeyemeyiz. Burada büyük bir asalet misalini görüyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Allah bizi sizlere mahcup etmesin Allah çocuklarımızı, geleceğimizi, gelecek nesillerimizi sadece kendi yurdumuza, vatanımızda değil etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzur, kardeşlik ve barış getirmeyi nasip etsin, bütün duamız budur" diye konuştu.

Şehit Erhan Çiyapul adına ailesi tarafından yapılan cami ve Kur'an kursunun açılışına katılanlara da teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi: "Bugün Allah'ın mabedinin Allah'ın evinin açılışındayız. Bundan büyük bir şeref yok. Bundan büyük bir sevap yok, bundan büyük bir güzellik yok. Yapandan da, yaptırandan da şu topluluktan da Allah razı olsun. Şimdi Erhan'ımızda bizimle. Bunu Cenabı Allah bize şöyle buyuruyor, 'Siz onları ölü zannedersiniz ama onlar diridirler'. Evet onlar her zaman bizimle beraberler. Arkadaşlarıyla beraber kimi zaman cephede kimi zaman onlara verdikleri kuvvetleri ile. İnancımız bize bunu söylüyor. Onun için bir taraftan camilerimiz, bir taraftan okullarımız bir taraftan yollarımız bir taraftan köprülerimiz bir taraftan barajlarımız bir taraftan havalimanlarımız bir millet olarak büyüyoruz ve yükseliyoruz, yükselmeye devam edeceğiz ama yükselirken aile yapısı, ahlakımızı, medeniyetimizi, ana ve baba sevgimizi, komşumuzu, bize bırakılan bu medeniyeti unutmadan yükseliyoruz. Yapacağımız çok iş var. Hep birlikte atacağımız çok adım var. Allah şehit anamızdan razı olsun. Eli öpülesi anasız Allah var etsin. Allah bizden sonra gelecek nesillerimize seni örnek eylesin İnşallah. Sevgili Erhan Çiyapul adına yapılan bu caminin açılış merasiminde olmaktan büyük şeref aldım, büyük bir onur ve gurur duydum."