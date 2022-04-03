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Giriş Tarihi: 3.4.2022 01:43

Oğlunu bıçaklayanlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

İHA
Oğlunu bıçaklayanlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Diyarbakır’da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı

Olay, Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce oğlunu bıçaklayan 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.

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Oğlunu bıçaklayanlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
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