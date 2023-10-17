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Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:15 Son Güncelleme: 17.10.2023 15:38

Oğlunu dershanesinde öldüren matematik öğretmenine 20 hapis cezası

Adana’da tartıştığı oğlu Ali Ertan’ı dershanesinde bıçaklayarak öldürüp, cesedini de çuvalla sulama kanalına atan baba Mehmet Ertan’a ‘haksız tahrik’ indirimiyle 20 yıl hapis cezası verildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Oğlunu dershanesinde öldüren matematik öğretmenine 20 hapis cezası

Adana'da tartıştığı oğlu Ali Ertan'ı (24) dershanesinde bıçaklayarak öldürüp, cesedini de çuvalla sulama kanalına atan baba Mehmet Ertan'a (43) 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl, cesedinin gizlenmesine yardım eden anne Adle Ertan, üvey anne Rukiye Sarı'ya 5'er ay, enişte Metin Öztürk'e ise 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mehmet Ertan, mahkeme salonundaki savunmasında, "Neticede ölen benim oğlum. Beraat etsem de müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım ancak olmadı. Bu olay isteyerek gelişmedi" dedi.

OĞLU ÖLÜRKEN BAŞINDA BEKLEDİ

Olay, 10 Kasım 2021'de Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Matematik öğretmeni olan Mehmet Ertan (43), uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ali Ertan (24) ile çalışmadığı için tartıştı. Kendine ait dershaneye giden Mehmet Ertan, tartışmanın sürmesi üzerine oğlu Ali Ertan'ı boğazından sustalı bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan oğlunun başında bekleyen Ertan, ölmesinin ardından deterjanla dershaneyi temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk'ün (40) yanına gitti.

CESEDİ VALİZE SIĞDIRAMADILAR

Ertan ile Öztürk, Kıbrıs Caddesi'ndeki iş yerinden valiz satın alıp, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine mezar kazmaya çalıştı ancak toprağın sert olması nedeniyle vazgeçti. Yeniden dershaneye dönüp, Ali Ertan'ın cesedini valize sığdırmaya çalışan şüpheliler, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, başka bir iş yerinden 3 büyük çuval satın aldı. Cesedi çuvala koyan şüpheliler, Asri Mezarlık'tan ağırlık yapması için topladıkları taşı da yanına yerleştirip, dershaneden ayrıldı.

KANLI KIYAFETLERİNİ YIKAYIP, BIÇAĞI SAKLAMIŞ

Eve dönen Mehmet Ertan, olayı eşi Adle Ertan'a (45) anlattıktan sonra, kanlı kıyafetlerini de birlikte nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı'ya (26) yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı da saklattı. Sabaha karşı uyanan Mehmet ile Adle Ertan, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra sulama kanalına bırakıp, yeniden eve döndü. Sarı, otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan'ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Ertesi gün sulama kanalında cesedi bulunan Ali Ertan için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet ile Adle Ertan'ı emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mehmet Ertan ile cesedin gizlenmesine yardım eden Adle Ertan, Rukiye Sarı ve Metin Öztürk tutuklandı. 5 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, baba Mehmet Ertan'ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'BU ÜZÜNTÜYÜ YAŞAYAN BENİM'

Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu baba Mehmet Ertan ile tutuksuz yargılanan sanıklar Adle Ertan, Rukiye Sarı ile enişte Metin Öztürk ve avukatları katıldı. Baba Mehmet Ertan savunmasında, olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini savunarak, "Neticede ölen benim oğlum. Beraat etsem de müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım ancak olmadı. Bu olay isteyerek gelişmedim. Mütaalayı kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilen Ertan'ın cezasını, cinayetin 'haksız tahrik altında' işlendiği gerekçesiyle 20 yıla düşürdü. Metin Öztürk'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek' suçundan 7 ay 15 gün, Adle Ertan ve Rukiye Sarı'ya ise 5'er ay hapis cezası verildi. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

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Oğlunu dershanesinde öldüren matematik öğretmenine 20 hapis cezası
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