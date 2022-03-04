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Giriş Tarihi: 4.3.2022 22:33 Son Güncelleme: 4.3.2022 22:54

Oğlunu hastane yolunda kaybetti: Gözyaşlarına boğuldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Oğlunu hastane yolunda kaybetti: Gözyaşlarına boğuldu

Kayseri'de 50 yaşındaki KOAH hastası oğlunu otomobiliyle hastaneye götüren 73 yaşındaki baba, kendisine yardım etmesi için damadını da evine uğrayarak almak istedi. Damadını çağırıp otomobile geri dönen baba oğlunun hayatını kaybettiğini anladı. Acılı baba oğlunun cesedi başında uzun süre gözyaşı döktü.

Merkez Melikgazi İlçesinde babası Mehmet İstanbullu ile birlikte yaşayan KOAH hastası Mustafa İstanbullu biranda fenalaştı. Oğlunu otomobiline bindirerek hastaneye götürmek isteyen baba, kendisine yardım etmesi için Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde oturan damadını da yanına almak istedi. Baba Mehmet İstanbullu damadını çağırmak için eve gitti. Kısa süre sonra damadıyla birlikte otomobile dönen baba oğlunun hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine damat 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Mustafa İstanbullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Mehmet İstanbullu otomobilin arka koltuğunda can veren oğlunun cesedi başında uzun süre gözyaşı döktü.

Mehmet İstanbullu'nun cesedi polisin olay yeri incelemesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Oğlunu hastane yolunda kaybetti: Gözyaşlarına boğuldu
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