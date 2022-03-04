Oğlunu hastane yolunda kaybetti: Gözyaşlarına boğuldu

Merkez Melikgazi İlçesinde babası Mehmet İstanbullu ile birlikte yaşayan KOAH hastası Mustafa İstanbullu biranda fenalaştı. Oğlunu otomobiline bindirerek hastaneye götürmek isteyen baba, kendisine yardım etmesi için Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde oturan damadını da yanına almak istedi. Baba Mehmet İstanbullu damadını çağırmak için eve gitti. Kısa süre sonra damadıyla birlikte otomobile dönen baba oğlunun hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine damat 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Mustafa İstanbullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Mehmet İstanbullu otomobilin arka koltuğunda can veren oğlunun cesedi başında uzun süre gözyaşı döktü.

Mehmet İstanbullu'nun cesedi polisin olay yeri incelemesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.