Oğlunu korumaya gitti, sopayla öldürüldü

Antalya'nın Gökyazı Mahallesi'ndeki tur otobüslerinin bulunduğu park alanında önceki gün meydana gelen olayda, O.A. (23) ve O.A. (19) kardeşler ile Arif Kolak (15) arasında motosiklet tamiri borcu nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Arif Kolak, babası Erdoğan Kolak'a telefon edip, 2 kardeşin kendisini dövmeye çalıştığını söyledi. Bunun üzerine Erdoğan Kolak, otomobiliyle olay yerine gitti. O.A. ve O.A. kardeşler aracından inen Erdoğan Kolak'a sopalarla saldırdı.
Ağır yaralanan Kolak, götürüldüğü Demre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kardeş sevk edildikleri adliyede tutuklandı.