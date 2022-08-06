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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Oğlunu kurtaran anne boğularak öldü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Oğlunu kurtaran anne boğularak öldü
Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle pikniğe giden Asuman Düztaş (32), oğlu Muhammet Lütfi'nin Aras Nehri'ne düşüp suda çırpındığını fark edince çocuğunu kurtarmak amacıyla suya girdi. Bağrışmaları duyan baba Emrah Düztaş da suya atlayarak çocuğunu kurtardı, akıntıya kapılan anne Düztaş ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmasına başlarken AFAD ve SAK dalgıçları da suda arama yaptı. Çalışmalar sonucu anne Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Oğlunu kurtaran anne boğularak öldü
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