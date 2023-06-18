Oğlunu kurtarmak isterken baraja atlayan baba hayatını kaybetti

Kayseri Merkez Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula barajı kıyısına pikniğe giden ailenin küçük oğlu otomobilde oynarken el frenini indirdi. Otomobilin baraja doğru hareketlendiğini gören baba Burhanettin D, oğlunu kurtarmak için suya atladı.

Oğlunu otomobilden çıkarmayı başaran Burhanettin D, boğularak can verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler Burhanettin D.'nin (36) cansız bedeni barajdan çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.