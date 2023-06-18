Haberler Yaşam Haberleri Oğlunu kurtarmak isterken baraja atlayan baba hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.6.2023 09:58 Son Güncelleme: 18.6.2023 10:44

Oğlunu kurtarmak isterken baraja atlayan baba hayatını kaybetti

Kayseri’de Yamula Barajı’na pikniğe giden ailenin otomobilde oturan küçük çocuğu el frenini indirdi. Otomobilin baraja doğru gittiğini gören baba Burhanettin D (36), oğlunu kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Oğlunu kurtarmak isterken baraja atlayan baba hayatını kaybetti

Kayseri Merkez Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula barajı kıyısına pikniğe giden ailenin küçük oğlu otomobilde oynarken el frenini indirdi. Otomobilin baraja doğru hareketlendiğini gören baba Burhanettin D, oğlunu kurtarmak için suya atladı.

Oğlunu otomobilden çıkarmayı başaran Burhanettin D, boğularak can verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler Burhanettin D.'nin (36) cansız bedeni barajdan çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi
Gökçek’le fotoğraf çektirdi CHP'li Mansur Yavaş işten çıkardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 330 bin hanenin kira yardımı bayram öncesi ödenecek
Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor! Bakanlık harekete geçti: Sektör mercek altına alınacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz
İngiltere’de ekonomik kriz mağazaları vurdu: Kilo ile giysi satıyorlar
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu bir diktatör
Fındık operasyonunda 18 kişi adliyede
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunu kurtarmak isterken baraja atlayan baba hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA