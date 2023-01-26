Oğlunu öldüren baba müebbet hapisle yargılanacak

Alanya'da oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba Duran G'nin ilk duruşması 31 Mart Cuma günü Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Baba Duran G. 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ile 'altsoydan yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. Duran G. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri altında getirilerek mahkeme salonunda hazır edilecek.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 12 Ekim 2022 tarihinde akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Baba Duran G. (50) oğlu Cihat G. (28) ile iş yerlerinin içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Duran G. belinden çıkardığı tabanca ile oğlu Cihat G'yi göğüs ve bacaklarından vurarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cihat G. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Duran G. olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba Duran G. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
OĞLU BIÇAKLA SALDIRMIŞ
Duran G. karakoldaki ifadesinde oğluyla tartıştıklarını, oğlunun kendisine bıçakla saldırması üzerine, kendini korumak için silahla vurmak zorunda kaldığını ileri sürdü.