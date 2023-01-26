Oğlunu öldüren baba müebbet hapisle yargılanacak

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 12 Ekim 2022 tarihinde akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Baba Duran G. (50) oğlu Cihat G. (28) ile iş yerlerinin içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Duran G. belinden çıkardığı tabanca ile oğlu Cihat G'yi göğüs ve bacaklarından vurarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cihat G. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Duran G. olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba Duran G. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OĞLU BIÇAKLA SALDIRMIŞ

Duran G. karakoldaki ifadesinde oğluyla tartıştıklarını, oğlunun kendisine bıçakla saldırması üzerine, kendini korumak için silahla vurmak zorunda kaldığını ileri sürdü.