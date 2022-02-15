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Giriş Tarihi: 15.2.2022 18:00 Son Güncelleme: 15.2.2022 18:00

Oğlunu öldüren baba tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Muğla Menteşe’de bir baba tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen baba Hüseyin Kara tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesi'nde Cavit Kara ile baba Hüseyin Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Hüseyin Kara, silahıyla oğlu Cavit Kara'ya ateş etti. Oğlunu vuran baba jandarmayı arayıp oğlumu vurdum ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cavit Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Hüseyin Kara jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cavit Kara'nın cenazesi gözyaşı ve dualarla toprağa verildi. Oğlunu öldüren Hüseyin Kara ise adliyeye sevk edildi. Kara çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Oğlunu öldüren baba tutuklandı
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