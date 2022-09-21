Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Adana'da 53 yaşındaki oğlu Felemez Gök'ü silahla vurularak öldürülen İbrahim Gök, tutuklandı. Baba Gök'ün oğlunu bahis oynadığı ve sürekli kendisinden para istemesi yüzünden çıkan tartışma sonucu öldürdüğü ileri sürüldü.

Olay, 17 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devamlı bahis oynayan Felemez Gök (53), borcu birikince sahibi olduğu dolmuş hattını sattı. Buna rağmen borçlanmaya devam eden Gök, babası İbrahim Gök'ten (75) sürekli para istemeye başladı. Oğluyla bu konu yüzünden sık sık tartışan İbrahim Gök, bir daha kendisinden para istememesini söyledi. Olay günü yine para isteyen Felemez Gök, olumsuz yanıt alınca babasıyla tartışmaya başladı.

TUTUKLANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Gök, oğlunu tabancayla vurdu. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri İbrahim Gök'ü gözaltına aldı. Yaşamını yitiren Felemez Gök'ün naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yakınları tarafından cenazesi alınan Felemez Gök, toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba İbrahim Gök ise tutuklandı.