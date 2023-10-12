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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Oğlunu sürekli para istiyor diye öldürmüş

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Oğlunu sürekli para istiyor diye öldürmüş
Adana Seyhan Yeşiloba Mahallesi'nde oğlu Serhat Oti'yi (30) 10 Ekim'de tüfekle vurarak öldüren baba Nurettin Oti (57) tutuklandı. İddiaya göre Serhat Oti, olay günü babasının güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yeni Sanayi Sitesi'ne gitti. Baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba Oti, av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğluna ateş açtı. Boynuna isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Serhat Oti hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Serhat Oti toprağa verildi.



Tutuklanan baba Nurettin Oti'yle işsiz olan ve sürekli kendisinden para isteyen oğlu Serhat Oti'nin aralarının açık olduğu öğrenildi. Serhat Oti'nin zaman zaman babasını darp ettiği de ileri sürüldü. Cinayet günü Serhat Oti'nin kullandığı elektrikli bisikleti babasına çarpması yüzünden aralarında yine tartışma yaşandığı ortaya çıkarken, baba Nurettin Oti'nin ifadesinde, "Sürekli para istiyordu, hiç çalışmıyordu. Bundan dolayı kavgalıydık. Yine para istemek için yanıma geldi. Kavga edecektik, belliydi. Bisikletle bana çarptı" dediği öğrenildi.

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Oğlunu sürekli para istiyor diye öldürmüş
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