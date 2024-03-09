Oğlunu ve karısını öldürüp tarlasına gömdü! Emekli polis memuru gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay şöyle gelişti. Emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, başlarını da kestiği iki cesedi çuvala koydu. Bagajına koyduğu cesetle memleketi Kırklareli'ne giden Cengiz Bedir köydeki tarlasına cesetleri gömecekti. Yolda aracı arıza yapınca Bedir, bagajdan çıkardığı cesetleri aracının bulunduğu yere gömdü.

AİLELER KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Zeynep Bedir'in Cengiz Bedir'le ilgili olarak uzaklaştırma kararı aldırdığını bilen gerek Zeynep Bedir'in yakınları gerekse Cengiz Bedir'in yakınları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bedir ailesini arama çalışmaları başlatan İstanbul polisi, Cengiz Bedir'in en son Kırklareli Çeşmeköy'e gittiğini belirledi. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de ortak çalışmasıyla yapılan aramada Cengiz Bedir gözaltına alındı. Eşi ve oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Cengiz Bedir cesetleri de gömdüğünü belirtti.

GÖMÜLEN CESETLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Cengiz Bedir'in gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Zeynep Bedir ve oğlu Tarık Bedir'in cesetlerini buldu. Silahla öldürüldükten sonra birkaç parçaya kesildiği değerlendirilen cesetler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.