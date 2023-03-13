Oğlunu ve torunlarını kaybeden acılı anne enkazda bulunan hatıralarda teselli aradı

Acılı anne, beton parçaları arasında bulduğu, ailesinin fotoğraflarının yer aldığı albüme uzun süre bakarak gözyaşı döktü.

Ekici, depremin kentte büyük acılara neden olduğunu, birçok insanın yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Yıkılan binada oğlu ve üç torununun hayatını kaybettiğini, gelininin ise yaralı çıkarıldığını anlatan Ekici, "İzmir'den oğlumun evini görmeye geldim. Üç gündür enkazın önünde bekliyorum. Onlardan geriye fotoğraflar, hatıraları kaldı, onu aldım. Torunlarım elbiselerini aldım. Oğlumun pantolonunu, bazı kitaplarını bulabildim. Kitaplarını bir yere bağışladım. Onlardan geriye bu fotoğraflar ve iki valiz kışlık elbiseleri kaldı." dedi.