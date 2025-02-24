Haberler Yaşam Haberleri Oğlunu yanlışlıkla öldüren baba serbest kaldı
Giriş Tarihi: 24.2.2025 11:25 Son Güncelleme: 24.2.2025 11:33

Oğlunu yanlışlıkla öldüren baba serbest kaldı

İzmir’de av sırasında yanlışlıkla 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E.'yi vurarak ölümüne neden olan Rıfat E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Oğlunu yanlışlıkla öldüren baba serbest kaldı

Olay, 22 Şubat'ta sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi Rasathane mevkisinde meydana geldi. Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Soruşturma başlatan jandarma, Rıfat E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunu yanlışlıkla öldüren baba serbest kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA