Oğlunun boynunu ’Rabbime kurban ettim’ diyerek kesmeye çalışmıştı! İntihar edince dava düştü

Zonguldak'taki olay, geçen yıl 27 Şubat'ta Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Yusuf Akmısır, ormana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Akmısır, ensesini kestiği oğlunu, öldüğünü sanarak üstünü montla örtüp polise teslim oldu. Akmısır'ın tarif ettiği yerde A.O.A.'yı yaralı halde bulan ekipler, onu ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf Akmısır tutuklanırken, A.O.A. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.