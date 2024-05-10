Oğlunun bürosunda yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, oğlunun avukatlık bürosunda saklandığı odada yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 675 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü M.O.'nun, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığı tespit edildi. M.O., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, büro içerisindeki küçük bir odada yakalanarak gözaltına alındı. M.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. DHA