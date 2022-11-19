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Giriş Tarihi: 19.11.2022

Oğlunun cenazesini almaya giderken kazada can verdi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Oğlunun cenazesini almaya giderken kazada can verdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Manavgat-Konya yolu Sazlı Çeşme mevkiinde dün saat 12.45'te meydana gelen kazada Hayrettin Aktaş'ın (52) kullandığı 27 ADR 221 plakalı otomobil ile Mesut Seyfi (69) idaresindeki 41 U 8335 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hayrettin Aktaş ve araçtaki Emine Halıcı (56) hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Feci kazada can veren Emine Halıcı'nın, Muğla'nın Menteşe ilçesinde önceki gün doğalgaz borusuna asılı halde ölü olarak bulunan Onur Halıcı'nın (27) annesi olduğu ve yakınlarıyla birlikte oğlunun cenazesini almak üzere Ordu'dan yola çıktıkları öğrenildi.

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Oğlunun cenazesini almaya giderken kazada can verdi
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