Oğlunun evliliğini kabul etmedi! Dünürünü öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda 56 yaşındaki Recep Şahiner kızı ile 58 yaşındaki Hasan K.'nin oğlu yaklaşık 2 hafta önce evlendi. Evliliği uygun bulmayan Hasan K., oğlunun durumunu konuşmak için 32. Noter'de katiplik yapan Recep Şahiner'in iş yerine gitti. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Şahiner mutfaktan aldığı bıçakla Hasan K.'nin yanına giderek saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Şahiner'in elindeki bıçağı alan Hasan K., Şahiner'i kasığından yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Şahiner'in durumunun ağır olduğu tespit edildi. Şahiner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan K. gözaltına alındı.