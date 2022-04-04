Haberler Yaşam Haberleri Oğlunun kullandığı TIR’ın altında kaldı
Giriş Tarihi: 4.4.2022

Oğlunun kullandığı TIR’ın altında kaldı

Oğlunun kullandığı TIR’ın altında kaldı
Düzce'de Tem otoyolu Kaynaşlı gişelerinden yanlış şeride giren TIR sürücüsü geri geri gelirken muavinlik yapan babasını ezdi. Yaşlı adam oğlunun kullandığı TIR'ın altında hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaynaşlı gişelerinden TEM otoyoluna giren Miktad E.'nin kullandığı TIR, Ankara istikametine girmesi gerekirken yanlışlıkla İstanbul yönüne giden şeride girdi. Kısa sürede yanlış yöne girdiğini fark eden TIR sürücüsü Miktad E., otoyolda geri gelmek istedi. Bu esnada baba Niyazi Erdoğan, oğluna muavinlik yapmak için TIR'dan inerek oğluna yardımcı olmaya çalıştı. Ancak sürücü Miktad E. geri geri gelirken baba Niyazi Erdoğan'ı ezdi. Yaşlı adam TIR'ın altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Sürücü Miktad E. TIR'ı geri geri şeritten çıkarttıktan sonra park etti. Babasının gelmediğini görünce aramaya başladığında yol kenarında babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Sürücü Miktad E. durumu hemen sağlık ekiplerine ve otoyol girişindeki bölge trafik ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın olduğu yere gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparken, talihsiz adamın cenazesi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Kuleba, "Henüz en kötüsünü yaşamadık" diyerek duyurdu: Asıl savaş şimdi başlamak üzere
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Kaçan penaltı, kırmızı kart! Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı...
Aşıklardan ilk kare geldi! Yasemin Allen ile Tolga Güleç’ten sürpriz paylaşım!
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunun kullandığı TIR’ın altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA