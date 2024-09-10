Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi!

Feci kaza, saat 13.30'da Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tarlaya seyir halinde olan 30 yaşındaki İbrahim T. yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörden sürücü atlarken yanındaki annesi 52 yaşındaki Muazzez T. traktörün altında kaldı. Olay yerine 112 ve jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.