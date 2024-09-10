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Giriş Tarihi: 10.9.2024 16:24

Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi!

Feci olay Bursa'da meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybedip devrilen traktörden atlayan sürücü hayatta kalırken, tekerlek üzerinde oturan annesi ise hayatını kaybetti. İşte haberin detayları...

İHA
Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi!

Feci kaza, saat 13.30'da Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tarlaya seyir halinde olan 30 yaşındaki İbrahim T. yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen traktörden sürücü atlarken yanındaki annesi 52 yaşındaki Muazzez T. traktörün altında kaldı. Olay yerine 112 ve jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi!
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