Oğlunun tedavi sürecinde 145 gün arabada yatmıştı: Cenazede ayakta durmakta zorlandı...





'KALBİNE YENİK DÜŞTÜ'

Onur Yorgun, dün öğle saatlerinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yorgun'un, Bartın'ın Sipahiler köyüne getirilen cenazesi, bugün köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen Ahmet Yorgun, gözyaşlarıyla, 3 çocuğunun en büyüğünün Onur olduğunu söyleyerek, "Benim hastane önünde beklediğim haberinin yapılmasından sonra devletimiz bize sosyal hizmetlerden yer buldu. Onların sayesinde diğer günlerimizi orda geçirdik. Tedavimiz devam etti ama sonuç alamadık ve hastalığa bağlı kalbine yenik düştü. Bugün 180'inci günde vefat etmiş oldu. Yani 6 aydan beri Bolu'da İzzet Baysal'da tedavi gördük. Hocalarımızdan Allah razı olsun, sağ olsunlar, ilgilendiler. Ben hastanede uzun süre kaldım. Orada ya yoğun bakımın önünde ya mescitte ya da kantinde kalıyordum. Akşamları da araba kalıyorduk. Sonra 145'inci günden sonra devlet bizi yerleştirdi ve biz de sıcak bir yerde kaldık. Allah razı olsun valilikten, sosyal yardımlaşmadan ve duyarlı vatandaşlardan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.