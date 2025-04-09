Oğlunun tedavisi için festivalde stant açtı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan Özgür Toprak Yazıcı'nın (8) tedavi masrafı olan 3 milyon doların toplanması için ailesi, valilik onaylı kampanya başlattı. Aynı zamanda oğlu Özgür'ün okulunda hizmetli olarak çalışan anne Sevdiye Vatansever Yazıcı da 'Bandırma Kadın El Emeği Üretici Festivali'nde stant açıp sattığı el emeği ürünlerle kampanyaya katkı sağlıyor. Anne Yazıcı, "Festivalde 5'inci günümüz. 20 günlük kampanyamızda sadece festivale katılabildik. Bu, bizim ilk kermesimiz oluyor. Daha nicelerine ihtiyacımız var" dedi. DHA