Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre en küçüğü 2 en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir ile evlendi. 15 Mayıs gecesi Elif C. kocasıyla tartıştı. Olayın üzerine 14 yaşındaki oğlu O.H. de gelince tartışmaya o da karıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yücel Cihangir sopayla boğularak öldürüldü. Anne ve oğlu önce ne yapacağını bilemezken bir süre cesedin başında bekledi.