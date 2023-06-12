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Giriş Tarihi: 12.6.2023 10:58 Son Güncelleme: 12.6.2023 11:02

Oğluyla birlikte dolmuşun önünü kesip şoförü bıçaklamıştı! Baba oğul tutuklandı

Adana’da göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren Levent Yırtıcı’nın saldırganları Süleyman T. ve oğlu Taşkın T. yakalanarak tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Oğluyla birlikte dolmuşun önünü kesip şoförü bıçaklamıştı! Baba oğul tutuklandı

Adana'da 51 yaşındaki Süleyman T., 6 ay önce arkadaşı Levent Yırtıcı'yla (36) birlikte alkol almaya başladı. İki arkadaş arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Süleyman T. oğlu Taşkın T.'yle (23) konuşmak için Levent Yırtıcı'nın kullandığı dolmuşun önün kesti. Çıkan kavgada Süleyman T., Yırtıcı'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yırtıcı hastane de yaşam mücadelesi verirken baba - oğul polis tarafında yakalanarak tutuklandı.

DOLMUŞUNUN ÖNÜN KESTİLER

Olay, 7 Haziran'da Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kaportacı Süleyman T. ile oğlu Taşkın T., husumetlisi Levent Yırtıcı'nın kullandığı dolmuşun önünü kesti. Süleyman T. ile Yırtıcı birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çıkan arbedede Süleyman T., yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğul ise kaçtı.

ALKOL ALIRKEN KÜFÜRLEŞTİLER

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Yapılan çalışmada Süleyman T.'nin, bir süre önce Yırtıcı'nın tamirhanesinde çalıştığı, içki içtikleri sırada ise küfürleşme nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Süleyman T., ifadesinde, "Bundan 6 ay önce içki içerken bana küfretti. Levent'i uyarınca bu kez de bana vurdu. Bunu konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman ile oğlu Taşkın T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Oğluyla birlikte dolmuşun önünü kesip şoförü bıçaklamıştı! Baba oğul tutuklandı
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