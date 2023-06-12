Oğluyla birlikte dolmuşun önünü kesip şoförü bıçaklamıştı! Baba oğul tutuklandı

DOLMUŞUNUN ÖNÜN KESTİLER

Olay, 7 Haziran'da Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kaportacı Süleyman T. ile oğlu Taşkın T., husumetlisi Levent Yırtıcı'nın kullandığı dolmuşun önünü kesti. Süleyman T. ile Yırtıcı birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çıkan arbedede Süleyman T., yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğul ise kaçtı.

ALKOL ALIRKEN KÜFÜRLEŞTİLER

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Yapılan çalışmada Süleyman T.'nin, bir süre önce Yırtıcı'nın tamirhanesinde çalıştığı, içki içtikleri sırada ise küfürleşme nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.