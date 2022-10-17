Oğluyla tartışırken terastan düştü

Bursan'da, 3 katlı binanın teras katındaki dairede, Sadiye Vatansever ile oğlu Günay Vatansever arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sesleri duyan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, Sadiye Vatansever'i sokakta yerde kanlar içinde yatarken gördü. Ekipler, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.
Gözyaşlarına hakim olamayan Günay Vatansever'in polise verdiği ilk ifadesinde, annesinin terastan nasıl düştüğünü görmediğini söylediği öğrenildi. Sadiye Vatansever'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gözaltına alınan Günay Vatansever, polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.