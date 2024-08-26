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Giriş Tarihi: 26.8.2024 15:57

Oğluyla tartıştı diye ezdi!

Kan donduran olay Bolu’da gerçekleşti. Çocuklar arasında çıkan tartışmayı gören G.M.U isimli kadın, oğluyla tartışan S.E.Y’yi otomobiliyle ezdi. Dehşet dolu anlar kameralara anbean yansıdı.

Oğluyla tartıştı diye ezdi!

Kan donduran olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı.

Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

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Oğluyla tartıştı diye ezdi!
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