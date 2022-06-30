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Giriş Tarihi: 30.6.2022 23:22 Son Güncelleme: 30.6.2022 23:47

OGM orman şehidi Akdemir'i andı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
OGM orman şehidi Akdemir’i andı

Orman Genel Müdürlüğü, 2021 Ağustos ayında Marmaris’te çıkan yangında, ekiplere su taşıdığı sırada hayatını kaybeden Şahin Akdemir’i anma videosu yayınlandı.

Orman Genel Müdürlüğü, 2021 Ağustos ayında Marmaris'te çıkan yangında, ekiplere su taşıdığı sırada hayatını kaybeden Şahin Akdemir'i anma videosu yayınlandı. OGM paylaşımında, "Ekiplere taşıdığın her yudum su cennete açılan kapın olsun. Mekânın cennet olsun Şahin. "Allah hayırlarımızı kabul eylesin" deyişin hâlâ kulaklarımızda. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Marmaris'te 2021 Ağustos ayında çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR?

Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan ve 8 yaşında kızı olan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalışmıştı. 25 aşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek veriyordu. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in yangında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşımıştı.

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OGM orman şehidi Akdemir'i andı
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