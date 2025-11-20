OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün 2025 yılı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak alımlarda başvuru süreci ve şartlar adayların gündeminde. Peki, OGM personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımdaki grafiğe göre personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.
Alım yapılacak kadrolar şu şekilde;
Lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen
Ön lisans mezunu 1 laborant, 2 tekniker
Ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik işleri personeli alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
