OGM’den 23 Nisan’da Orman ve Çocuk Şenliği

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul başta olmak üzere 10 şehirde aynı anda "Orman ve Çocuk Şenliği" düzenliyor.

ŞENLİKLER GÖSTERİLERLE RENKLENECEK

Rafadan Tayfa, Niloya, Keloğlan, Harika Kanatlar gibi çocukların severek takip ettiği çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlikler, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli gösterilerle renklenecek. İstanbul'da 23 Nisan cumartesi günü Belgrad Ormanı'nda düzenlenecek Orman ve Çocuk Şenliği saat 13.00'te başlayacak.

YARIŞMALAR OLACAK

Çocuklara ve gençlere orman sevgisini aşılamak için projeler geliştirmeye devam eden OGM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Eskişehir, Şanlıurfa, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin'de binlerce çocuk ile birlikte kutlayacak. 10 ayrı şehirde düzenlenecek şenliklerde çeşitli yarışmalar, tiyatro oyunları, kukla ve illüzyon gösterileri, şişme oyun parkurları ve ücretsiz ikramlar yer alacak.