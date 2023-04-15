Haberler Yaşam Haberleri OGM'nin ilk yangın söndürme helikopteri test uçuşunu yaptı
Giriş Tarihi: 15.4.2023 21:54 Son Güncelleme: 15.4.2023 22:06

OGM'nin ilk yangın söndürme helikopteri test uçuşunu yaptı

TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilerek Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine dahil edilen ilk yangın söndürme helikopterlerinin test ve deneme uçuşu gerçekleştirildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
OGM’nin ilk yangın söndürme helikopteri test uçuşunu yaptı

TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilerek geçtiğimiz günlerde Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopterinin test ve deneme uçuşunu gerçekleştirdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezî helikopter pistinde yapılan test ve deneme uçuşunu Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ile birlikte Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Orman Yangınlarıyla Mücadele şube müdürü Fedai Erdemli ve teknik elemanlar yerinde takip etti.

OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan yapılan test uçuşlarıyla ilgili bilgi verdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele döneminde 2 adet sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopteri görev yapacak.

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OGM'nin ilk yangın söndürme helikopteri test uçuşunu yaptı
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