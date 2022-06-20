Öğrenci affı 2022 son dakika: Mahir Ünal açıkladı! Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, nedir?

YÖK açıklamasına göre aftan yararlanacak öğrenci sayısı 4 milyonun üzerinde. En son 2018 yılında gelen affın ardından merakla beklenen öğrenci affı 2022 için çalışmalar neredeyse tamamlandı. Bu noktada "Öğrenci affı ne zaman çıkacak, nedir?" soruları gündemde. Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan karar bekleniyor. Peki, 2022 öğrenci affı kimleri kapsıyor, geldi mi? İşte öğrenci affı son dakika haberleri…
SON DAKİKA: MAHİR ÜNAL'DAN ÖĞRENCİ AFFI 2022 AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesi ardından detayları merakla beklenen öğrenci affı hakkında Mahir Ünal'dan açıklama geldi. Öğrenci affı ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt arayan öğrenciler için tarih verildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal öğrenci affı son dakika açıklaması ile "Önümüzdeki hafta sunacağız" dedi. Buna göre haftaya Meclise sunulması beklenen afla ilgili detaylar da netlik kazanacak.
ÖĞRENCİ AFFI 2022 SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi:
"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.
Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.
AKBAŞOĞLU: TEMMUZDAN ÖNCE MECLİSTE!
Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim."
ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?
Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmasa da 2018 yılında çıkarılan afta;
"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" kapsadığı açıklaması ile duyurulmuştu.
ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan öğrenci affı; programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemi yapmayan ya da herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan bir düzenleme.