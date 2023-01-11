16 yaşındaki Mustafa’nın ölümünde 7 tutuklama

Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi M.K., eski kız arkadaşıyla sevgili olan 16 yaşındaki Mustafa Çöplü'ye 9 gün önce konuşma bahanesiyle çocuk parkına çağırdı. Çöplü'yü; 6 arkadaşıyla birlikte öldüresiye döven M.K., daha sonra genci defalarca bıçakladı. Mustafa Çöplü, kanlar içinde yerde kalırken, ona yardım etmek isteyen Mert K. da yine zanlılar tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçtı; Çöplü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mert K. da ölümün eşiğinden döndü. Olayın ardından gözaltına alınan M.K. ve diğer 6 kişi tutuklandı.
ÇOCUK PARKINDA KAVGA
Olay, 3 Ocak'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı PTT Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; lise öğrencisi M.K., kız arkadaşıyla ayrıldı. Genç kız, bir süre sonra Mustafa Çöplü ile sevgili oldu. Bu durumu kaldıramayan M.K., Çöplü'ye husumet besledi. M.K., olay günü Mustafa Çöplü'yü konuşma bahanesiyle mahalledeki bir çocuk parkına çağırdı.
Çıkan olaylarda öldüresiye dövülen Çöplü, kasık, göğüs ve sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde yerde kalan arkadaşına yardım etmek isteyen Mert K. da zanlıların saldırısına uğradı; aldığı darbelerle o da ağır yaralandı.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Mustafa Çöplü, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Çöplü'nün cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Aynı olayda yaralanan Mert K.'nın da hayati tehlikesini anlattığı, ancak tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
SİLAH ÇEKİP TEHDİT ETMİŞ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra M.K. ile birlikte S.C., Mehmet K., Doğukan Y., İsmail K., Fırat E. ve K.S.'yi kıskıvrak yakaladı. M.K., Mehmet K. ve Fırat E.'nin olayda bıçak kullandığı, Doğukan Y.'nin arbede esnasında Çöplü'ye tabanca çektiği ama kullanmadığı, diğerlerinin de iki arkadaşı darp ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı da tutuklandı.