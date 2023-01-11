16 yaşındaki Mustafa’nın ölümünde 7 tutuklama

Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi M.K., eski kız arkadaşıyla sevgili olan 16 yaşındaki Mustafa Çöplü'ye 9 gün önce konuşma bahanesiyle çocuk parkına çağırdı. Çöplü'yü; 6 arkadaşıyla birlikte öldüresiye döven M.K., daha sonra genci defalarca bıçakladı. Mustafa Çöplü, kanlar içinde yerde kalırken, ona yardım etmek isteyen Mert K. da yine zanlılar tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçtı; Çöplü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mert K. da ölümün eşiğinden döndü. Olayın ardından gözaltına alınan M.K. ve diğer 6 kişi tutuklandı.