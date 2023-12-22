Öğrenci evine gıda desteği projesi sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerini "Öğrenci Evi Desteği" projesiyle gıda destek paketleriyle buluşturuyor. Gıda destek paketleri içerisinde şampuan ve sıvı sabun gibi hijyen malzemelerinin yanı sıra kaşar peynir, zeytin, yumurta, hazır çorba, çay, kahve, reçel, kakaolu fındık kreması gibi gıda ürünleri bulunuyor.

BELİRLİ ARALIKLARLA ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILIYOR

Gıda destek paketleri ücretsiz olarak Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından, başvuruda bulunan üniversite öğrencilerinin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

"GENÇLERE YÖNELİK PROJELERDEN MEMNUNUZ"

Gıda destek paketlerinden faydalanan ve bu hizmetten çok memnun olduklarını belirten üniversite öğrencileri ise şunları söyledi: "Bizi unutmayan, her fırsatta yanımızda olup bize destek veren Belediye Başkanımız Deniz Köken'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızın özellikle çocuklara ve gençlere yönelik verdiği hizmetlerden çok memnunuz."